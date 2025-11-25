Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Junior'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. The Athletic’in güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Brezilyalı futbolcu, mevcut sözleşmesini 2027’ye kadar uzatmak istemediğini kulüp yöneticilerine bildirdi. Bu açıklama, Real Madrid kulübünde şok etkisi yaratırken, futbolseverler ve spor camiası bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Vinicius Junior, kariyerinin geleceği hakkında verdiği bu karar ile dikkatleri üzerine çekti.

Xabi Alonso ile yaşanan gerginlik, Vinicius’un kararını etkiledi

Vinicius Junior’ın Real Madrid ile uzun vadeli bir taahhütte bulunmamasının arkasındaki en büyük neden, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı gerginlik olarak öne çıkıyor. The Athletic'in haberine göre, Brezilyalı yıldızın, teknik direktörle arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden kulüpte kalmak istemediği iddia ediliyor. Bu gerilim, Vinicius’un kulübüyle olan ilişkisinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Bazı yöneticiler, Vinicius’un kararını strateji olarak görüyor

Real Madrid içindeki bazı kulüp yöneticileri ise, Vinicius Junior’ın bu kararı, maddi anlamda daha yüksek bir maaş talep etmek için bir strateji olarak kullanıyor olabileceğini düşünüyor. Yıldız futbolcunun, sözleşme uzatma görüşmelerinde bu gerilimi fırsata çevirmek amacıyla bu adımı atmış olabileceği konuşuluyor. Bu durum, kulüp içindeki dinamiklerin nasıl değişebileceğine dair yeni tartışmaların doğmasına neden oldu.

Vinicius’un yüksek maaş talebi!

Vinicius Junior, Real Madrid ile sözleşmesini uzatma görüşmelerinde, maaş konusunda büyük bir talepte bulunduğu iddia ediliyor. Aylardır kulüp yönetimi ile bu görüşmeleri sürdüren Vinicius’un, yeni sözleşmesinde Kylian Mbappe ile aynı maaşı ya da daha yüksek bir ücret talep ettiği öne sürülüyor. Bu talep, kulüp içinde büyük bir tartışma yaratırken, Vinicius’un finansal beklentileri ve Real Madrid’in ona vereceği yanıt merak konusu oldu.

2025/26 sezonunda Vinicius’un performansı ve katkıları

2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla önemli bir performans sergileyen Vinicius Junior, tüm kulvarlarda 23 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı ve toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansı, onun kulüp için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak, maaş anlaşmazlıkları ve kulüp içindeki gerilimler, yıldız oyuncunun geleceğini tehdit eden faktörler olarak öne çıkıyor.