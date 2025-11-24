Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Union SG ile karşılaşacak. Ancak bu maç öncesi, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Eren Elmalı'nın durumu belirsizdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Galatasaray, Elmalı'nın cezasının UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kapsayıp kapsamayacağı konusunda UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA'nın verdiği karar ise, açıklandı.

Eren Elmalı, Union SG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek

TRT Spor’un haberine göre, UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği cezanın Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğuna karar verdi. Bu durumda Eren Elmalı, Galatasaray’ın Union SG ve Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında görev alamayacak. Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maça çıkarken, 3 gol atarak önemli bir katkı sağlamıştı. Ancak, alınan ceza nedeniyle, sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusunun bu kritik maçlarda yer alamayacak olması, teknik ekip tarafından dikkatle izleniyor.

Galatasaray’da Eren Elmalı’nın eksikliği

Galatasaray için Eren Elmalı’nın eksikliği, Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir kayıp olabilir. Genç futbolcu, bu sezon takıma katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak öne çıkmıştı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Elmalı'nın yokluğunda savunmada hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın kararının ardından yeni stratejiler geliştirmeye başladı.