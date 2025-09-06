Son Mühür - Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Dünya Kupası grup elemeleri öncesinde Haziran ayında teknik direktör Vincenzo Montella ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella’nın yıllık 1,8 milyon Euro olan maaşını 2,2 milyon Euro’ya çıkarırken, sözleşme süresini 2026’dan 2028’e kadar uzattı.

Montella'nın teknik direktörlük kariyeri

AS Roma

21 Şubat 2010 tarihinde AS Roma kulübünden yapılan resmi açıklamayla Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

Catania

9 Haziran 2011'de Calcio Catania'nın teknik direktörlüğüne başlamıştır.

Fiorentina

2012 yılında, Prandelli’nin İtalya millî futbol takımının başına geçmesinin ardından Fiorentina’nın teknik direktörü olmuştur. Fiorentina ile üst üste 3 sezon ilk 4’e girme başarısı göstererek 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselmiştir.

10 Nisan 2019'da Stefano Pioli’nin istifasının ardından tekrar Fiorentina’ya dönmüştür. Bu görev yaklaşık 8-9 ay sürmüştür.

AC Milan

28 Haziran 2016'da Milan’ın teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

Sevilla FC

Milan’dan sonra 28 Aralık 2017’de Sevilla’nın teknik direktörü olmuştur. Sevilla ile Kral Kupası finaline çıkmış ve kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Manchester United’ı yenerek yükselmiştir.

Adana Demirspor

31 Ağustos 2021 tarihinde Adana Demirspor’a gelmiştir. Montella, Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar tarafından karşılanmıştır. 1 Eylül 2021’de kulübün Twitter hesabından Montella ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulmuştur.

Samet Aybaba’nın yerine göreve başladığı Adana Demirspor’u ilk sezonunda ligde 9., 2022-23 sezonunda ise kulüp tarihindeki en iyi konum olan 4. sıraya taşımıştır. 12 Haziran 2023’te kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilmiştir.