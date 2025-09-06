Son Mühür - Trabzonspor, Beşiktaş’tan Ernest Muçi’yi geçici olarak kadrosuna kattı.

İşte, Muçi'nin ilk sözleri

Trabzon'a gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, şunları söyledi:

"Bütün oyuncular hakkında bilgim var. Ben de takıma dahil olduktan sonra, sanki dışarıdan gelen biri değil de hep buradaymışım gibi hissedeceklerini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım. Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma beni almaları ve ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Farklı pozisyonlarda oynamaya açık olan bir oyuncuyum. Hocamızla da bir görüşmem oldu, gayet iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ben de sezona başlamak için sabırsızlanıyorum."