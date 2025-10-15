A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında sahasında Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek grupta önemli bir galibiyet elde etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar, hem skor hem oyun anlamında taraftarlarına güven verdi.

Montella: “Kazandığımız için çok gururluyum”

Karşılaşmanın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kazandığımız için çok gururluyum. İlk yarıda çok agresif başladık. Skoru bulduktan sonra biraz rahatladık ama genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. İkinci yarıda istediğimiz tempoyu bulamasak da önemli olan kazanmaktı. Play-off için 1 puan daha almamız yeterli olacak.”

Montella, bu galibiyetle birlikte takımın moral bulduğunu ve yoluna emin adımlarla devam edeceğini vurguladı.

“Lider olmayı kim istemez?”

İtalyan teknik adam, grupta liderlik hedefinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Tabii ki iki maçta önemli goller attık, genel tablo bizi memnun ediyor. Hedefimiz her maçı kazanmak. Lider olmayı kim istemez? İspanya deplasmanında geriden gelip galibiyet almak ve Dünya Kupası biletini garantilemek bizim de hayalimiz. Ancak bu sadece bizim elimizde değil, averaj farkı da önemli.”

“Duran toplar için özel çalışıyoruz”

Montella, maçta duran toplardan gelen fırsatların önemine dikkat çekti.

“Futbolda kaliteli ayaklara sahipseniz avantajlısınız. Topa iyi yükselen, duran toplarda etkili oyuncularımız var. Bu konuda özel çalışmalar yapıyoruz ve meyvelerini alıyoruz.”

