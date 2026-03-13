Albayrak'ın bu tarihi görevi, Türk futbolunda kadın hakemlerin geldiği noktayı gözler önüne seren önemli bir dönüm noktası niteliğinde. FIFA kokartlı genç hakemin kariyeri ve kişisel bilgileri, atamanın ardından futbolseverlerin en çok aradığı konular arasına girdi.

Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997'de Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Şu anda 28 yaşında olan Albayrak, hakemlik serüvenine 2017 yılında Ankara bölgesinde başladı. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren hızlı bir yükseliş grafiği çizen genç hakem, kısa sürede profesyonel liglerde görev almaya hak kazandı. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında düdük çalan Albayrak, alt liglerdeki performansıyla adından söz ettirdi.

FIFA kokartını ne zaman aldı?

Yurt içindeki başarılı grafik, Albayrak'ı uluslararası platforma taşıdı. 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan genç hakem, Türkiye'yi Avrupa sahalarında temsil etmeye başladı. UEFA tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen Kadınlar U19 B2 Grubu Turnuvası'nda hakem olarak görev yapan Albayrak, uluslararası deneyimini de pekiştirdi. Hem yurt içinde hem Avrupa'da aktif şekilde sahaya çıkmaya devam ediyor.

Göztepe-Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Albayrak'ın tarihi görevini üstleneceği Göztepe-Alanyaspor müsabakası, Süper Lig'in 26. hafta programı kapsamında oynanacak. Genç hakemin son aylarda yönettiği maçlar arasında İstanbulspor-Boluspor, Adana Demirspor-Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü-Hatayspor gibi önemli karşılaşmalar yer alıyor. Alt liglerde edindiği tecrübeyi artık Süper Lig sahasına taşıyacak olan Albayrak, Türk futbol tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bu atama, TFF'nin kadın hakemlere verdiği desteğin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.