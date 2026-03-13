Son Mühür - Arda Turan, Lech Poznan Stadium’ndaki atmosferle ilgili sözleriyle gündem oldu. Polonya’daki tribün ortamını öven deneyimli futbol adamı, ayrıca Galatasaray taraftarına da özel bir parantez açtı.

''Atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım''

Arda Turan, Lech Poznan Stadium’ndaki atmosferle ilgili soruya yanıt verirken tribünlere saygı duyduğunu söyledi. Turan, “Taraftara saygım var, atmosfer güzeldi ancak ben Galatasaraylıyım.” ifadelerini kullandı.

''Dünyanın en iyi taraftarı...''

Arda Turan, Galatasaray taraftarına özel bir vurgu yaparak, “Dünyanın en iyi taraftarı onlar.” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı tribünlere yönelik bu sözler kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi ve beğeni gördü.