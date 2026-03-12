UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonunda son 16 turu karşılaşmaları oynanmaya başladı. Turnuvada Türkiye’yi temsil eden Samsunspor, tur mücadelesinin ilk ayağında İspanya’nın güçlü ekiplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Kendi sahasında taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Samsunspor, ilk maçta istediği sonucu alamadı.

İlk maçta avantaj Rayo Vallecano’nun

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Rayo Vallecano, temsilcimiz Samsunspor’u 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Mücadelede alınan bu sonuçla birlikte Samsunspor’un çeyrek finale yükselme ihtimali zorlaştı.

Rövanş İspanya’da oynanacak

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 19 Mart’ta İspanya’da oynanacak. Samsunspor’un turu geçebilmesi için deplasmanda en az üç farklı galibiyet alması gerekecek.