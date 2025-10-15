EuroLeague 2025 sezonu 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Son çeyrekte Efes fırtınası

Maçın son bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren lacivert-beyazlılar, agresif savunması ve etkili hücum organizasyonlarıyla maçı çevirdi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague’deki ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi Olympiakos ise ikinci yenilgisini aldı.

Galibiyet morali yüksek

Anadolu Efes, zorlu deplasmanda aldığı bu galibiyetle moral buldu ve sıralamada yükselişini sürdürdü. Teknik ekip, takımın özellikle savunmadaki direncinden memnun kaldığını belirtirken, taraftarlar da bu kritik zaferi sosyal medyada büyük coşkuyla kutladı.