Bir dönem Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, yeni kulübünü seçti. Wydad Casablanca ve Kocaelispor’un da transfer listesine giren tecrübeli futbolcu, tercihini İran temsilcisi Esteghlal’dan yana kullandı.

Kariyerinde önemli takımlar var

31 yaşındaki Aboubakar, daha önce kariyerinde FC Porto, Al Nassr ve Beşiktaş gibi önemli takımların formasını giydi. Kulüp ve milli takım seviyesinde önemli başarılara imza atan golcü, son yıllarda eski formundan uzak bir görüntü sergiliyor.

Piyasa değeri düşüşte

Transfermarkt verilerine göre Aboubakar’ın piyasa değeri, kariyerinin en parlak dönemlerinden oldukça gerileyerek 1.2 milyon Euro seviyesine kadar düştü. Bu rakam, oyuncunun son dönemdeki performans düşüşünü de gözler önüne seriyor.

Hatayspor’daki performansı

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla sahaya çıkan Kamerunlu forvet, 28 maçta 8 gol ve 2 asist üreterek takımına katkı sağladı. Ancak istikrarsız performansı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

Esteghlal’da yeni sayfa

Tecrübeli futbolcu için Esteghlal transferi, kariyerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, Aboubakar’ın İran Ligi’nde nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.