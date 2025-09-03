Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’a yıllar sonra kupa kazandıran teknik direktör Sebastian Hoeness, adı Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky Sports’a konuşan Hoeness, “Herhangi bir şey duymadım, bana böyle bir ilgi gösterilmedi. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Stuttgart ile 2028’e kadar anlaştı

43 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kısa süre önce Stuttgart ile yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Hoeness’in kontratını 2028 yılına kadar uzatarak uzun vadeli bir iş birliği mesajı verdi.

Serbest kalma durumu yok!

Hoeness’in yeni sözleşmesinde dikkat çeken bir başka detay da ortaya çıktı. Stuttgart ile yapılan anlaşmada serbest kalma maddesi bulunmuyor. Bu durum, teknik direktörün önümüzdeki yıllarda Bundesliga ekibinde kalma ihtimalini güçlendiriyor.

Medya iddialarına net tavır

Alman teknik adamın, Fenerbahçe ile ilgili transfer söylentilerini kesin bir dille yalanlaması, futbol kamuoyunda net bir mesaj olarak değerlendirildi. Hoeness, kariyerine Stuttgart’ta devam etmeye odaklandığını vurguladı.