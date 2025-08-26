Vietnam’ın farklı bölgelerinde etkili olan Kajiki Tayfunu, saatte 117 kilometreyi bulan rüzgar hızlarıyla karaya ulaştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaşamını yitirenler arasında yaşlı ve işçi vatandaşlar var

Hayatını kaybedenler arasında, yoğun yağış sırasında evi çöken 90 yaşındaki bir kişi ve fırtınaya hazırlık yaparken elektrik akımına kapılan bir vatandaşın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, diğer ölümlerin de tayfun kaynaklı kazalardan meydana geldiğini açıkladı.

Yüzbinlerce kişi tahliye edildi

Ulusal meteoroloji ajansı, fırtınanın oluşturduğu risklere karşı önceden uyarılarda bulundu. Bölgede yaklaşık 600 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 152 binden fazla evin yüksek riskli alanlarda bulunduğu ve ciddi hasar tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Altyapı ve günlük yaşam olumsuz etkilendi

Şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar, elektrik kesintilerine, ulaşımda aksamalara ve çok sayıda evin hasar görmesine yol açtı. Yetkililer, acil yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, afetzedelere barınma ve gıda desteği sağlanmaya başlandığını açıkladı.

Meteoroloji yeni uyarılar yaptı

Meteoroloji yetkilileri, Kajiki Tayfunu’nun etkisinin birkaç gün daha devam edebileceğini vurguladı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması ve yapılan resmi uyarılara dikkatle uyması istendi.