Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 75 sivilin cansız bedeni ile 370 yaralının getirildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana tek taraflı ateşkesi bozmasının ardından 10 bin 975 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 bin 588 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Toplam bilanço: 62 bin 819 ölü, 158 bin 629 yaralı

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan toplam bilanço korkutucu boyuta ulaştı. Açıklamada, toplam ölü sayısının 62 bin 819, yaralı sayısının ise 158 bin 629 olduğu ifade edildi.

Yardım noktalarında ölü sayısı 2 binin üzerine çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, 24 saat içinde 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 122 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yardım noktalarından hastanelere ulaşan ölü sayısının 2 bin 140’a, yaralı sayısının ise 15 bin 737’ye yükseldiğini duyurdu.

Sivillerin hayatta kalma mücadelesi sürüyor

Gazze Şeridi’nde saldırılar ve yardım engelleri, sivillerin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasının aciliyetine dikkat çekerken, bölgede yaşayanların hayatta kalma mücadelesinin her geçen gün daha da zorlaştığını vurguladı.