Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kulübün antrenman tesislerinde aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre Kaynak’ın fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu.

Olayın ardından Kaynak, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerinde Orhan Kaynak’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Tesislerde bulunan sağlık personelinin uzun süre müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaynak’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Spor camiasını yasa boğdu

Trabzonspor camiasında büyük üzüntüye neden olan acı haber, spor dünyasında da derin bir üzüntü yarattı.

Trabzonspor'dan açıklama!

Kaynak'ın vefatının ardından Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi.