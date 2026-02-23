Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Victor Osimhen'in geleceği hakkındaki spekülasyonlar gündemi sarstı. Sosyal medya üzerinden yayılan 'profilinden Galatasaray yazısını sildi' iddiası, kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ancak konunun detaylarına inildiğinde, durumun bir 'sosyal medya dezenformasyonu' olduğu anlaşıldı.

INSTAGRAM PROFİLİNDEKİ GALATASARAY YAZISI İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan incelemelere göre Osimhen'in Galatasaray ibaresini kaldırdığı iddiaları yanılsamadan ibaret. Nijeryalı golcünün profilinde Galatasaray ibaresi aslında hiç yer almadı. 11 Ocak tarihli eski ekran görüntüsünde de Osimhen'in profilinde Galatasaray yazmadığı anlaşılıyor.

BUCHI LABA'DAN AYRILIK HABERLERİNE SERT YALANLAMA

Osimhen'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Nijeryalı gazeteci Buchi Laba'nın, oyuncunun Galatasaray'dan ayrılacağını söylediği iddiaları da gündeme bomba gibi düştü. Ancak Laba, kısa süre içinde bir açıklama yaparak bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Laba, Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve ortaya atılan 'ayrılık' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek sarı-kırmızılı camiaya su serpti.

VICTOR OSIMHEN KİMDİR?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos şehrinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin Ultimate Strikers Akademisi'nde başlayan Osimhen daha sonra Wolfsburg'da forma giydi. Nijeryalı yıldız Belçika'da Charleroi ve Fransa'da Lille formalarıyla gösterdiği performansın ardından 2020 yılında 70 milyon Euro'yu aşan rekor bir bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan ve gol kralı olan dünyaca ünlü yıldız, 2024-2025 sezonu başında kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray sezon sonunda yıldız futbolcunun bonservisini aldı.