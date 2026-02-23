Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşadı.
Zirve yarışında avantaj kaçtı
Ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kazanma fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe, hanesine yalnızca 1 puan yazdırdı. Bu sonucun ardından Galatasaray 55 puanla liderliğini sürdürürken, sarı-lacivertliler puanını 53’e yükseltti.
Şampiyonluk yarışı kızışıyor
Alınan beraberlik, zirve mücadelesinde puan farkının kapanmasını engellerken yarışın ilerleyen haftalarda daha da çekişmeli geçeceğinin sinyalini verdi.
Sıradaki durak Antalyaspor deplasmanı
Fenerbahçe, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik heyet ve oyuncular, zirve yarışında hata payını azaltmak için kritik mücadeleye odaklanacak.