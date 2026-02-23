Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+5. dakikasında Nene'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Marco Asensio, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bu gol sonrası Kasımpaşa cephesi ofsayt itirazlarında bulunurken, VAR incelemesinin ardından hakem orta noktayı gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT MI?

Maçın ardından en çok merak edilen konu olan Asensio'nun golüyle ilgili eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den net bir değerlendirme geldi. Bitnel, Fenerbahçe'nin kazandığı golün nizami olduğunu belirterek, 'Fenerbahçe'nin attığı golde ofsayt pozisyonunda bulunan oyuncunun herhangi bir etkisi ve bir teması yok! Gol doğru karar!' ifadelerini kullandı. Bu yorumla birlikte, ofsayt bölgesindeki oyuncunun aktif sahada kalmadığı ve kaleciyi etkilemediği tescillenmiş oldu.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Mücadelenin son anları nefes kesen bir trafiğe sahne oldu. 90+3'te Kasımpaşa kaptanı Ben Ouanes kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Fenerbahçe 90+5'te Asensio ile üstünlüğü yakaladı. Ancak 90+11. dakikada Kasımpaşa adına sahneye çıkan Jim Allevinah, skoru 1-1'e getirerek maçın sonucunu tayin etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK KAYIP

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e yükseltirken, liderle arasındaki puan farkı 2'de kaldı. Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla puanını 20'ye çıkardı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında telafi arayacak, Kasımpaşa ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.