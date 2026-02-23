Son Mühür - Hull City’nin yanı sıra Slovenya temsilcisi Maribor’un da sahibi olan Acun Ilıcalı’nın takımı, aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
2 golle rakibini geçti
Slovenya Ligi’nde bu hafta sahasında NK Bravo’yu ağırlayan Maribor, karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, 16’ncı dakikada N. Viher’in golüyle öne geçerken, uzatma dakikalarında 90+4’te Hillal Soudani’nin kaydettiği golle skoru belirledi.
Adım adım liderliğe
Bu sonuçla ligde 2’nci sıradaki yerini koruyan Maribor, liderlik takibini sürdürdü. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Sloven ekibi, gelecek hafta sahasında NK Radomlje ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi