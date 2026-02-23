Son Mühür - Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki astronomik sözleşmesinin ardından Lionel Messi’nin daha düşük kazandığı düşünülse de, Inter Miami’nin Arjantinli yıldıza sunduğu kapsamlı anlaşma paketi bu algının değişmesine yol açtı.
Sunulan ayrıcalıklara bakın
Inter Miami forması giyen Lionel Messi’ye sunulan ayrıcalıklar ve sağlanan imkânlar dikkat çekiyor:
-
Yıllık yaklaşık 20 milyon 400 bin euro seviyesinde maaş
-
Futbolu bıraktıktan sonra, 200 milyon dolar değerleme üzerinden kulüp hissesi satın alabilme opsiyonu
-
Messi ve ailesine özel güvenlik desteği
-
Satılan sezonluk kombine biletlerden belirli oranda gelir payı
-
Adidas ürün satışlarından elde edilen kazançtan pay alma hakkı
-
Kariyerinin ardından Inter Miami’ye ortak olabilme fırsatı
-
2,5 yıllık süreçte sabit ve garanti edilen toplam 150 milyon dolarlık gelir paketi
-
Tüm ticari anlaşmalarla birlikte yıllık toplam kazancın 60 milyon doların üzerine çıkması
Bu ayrıntılar, Messi’nin yalnızca aldığı maaşla değil; ticari anlaşmalar ve kulüp ortaklığı seçenekleri sayesinde de oldukça kapsamlı bir finansal pakete sahip olduğunu ortaya koyuyor.