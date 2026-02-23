Son Mühür - Liverpool’da teknik direktörlük görevine Xabi Alonso’nun getirilmesi durumunda, ilk transfer hamlesinin Arda Güler olabileceği ileri sürüldü. Fichajes’in haberine göre Bayer Leverkusen’de başarılı bir süreç yaşayan İspanyol teknik adamın, İngiliz ekibinin başına geçmesi halinde Real Madrid’de forma giyen milli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Alonso’nun genç oyuncular üzerine kurduğu sistemde Arda Güler’i kilit isimlerden biri olarak gördüğü ifade edilirken, olası bir transferin gerçekleşmesi için uygun şartların oluşmasının gerektiği kaydedildi. Real Madrid ile sözleşmesi süren milli futbolcunun geleceğine dair ise şu an için resmi bir gelişme bulunmadığı belirtildi.