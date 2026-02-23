Son Mühür- Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen takımlar bu hafta netlik kazanacak. Play-off turu rövanş karşılaşmaları öncesinde Galatasaray ile Juventus arasındaki mücadelede görev yapacak hakem kadrosu açıklandı.

Rövanş karşılaşmasını Joao Pinheiro yönetecek

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak kritik karşılaşmada düdük, Joao Pinheiro’da olacak. Portekiz Futbol Federasyonu’na bağlı hakem Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves görev alırken, VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski, AVAR’da ise Jerome Brisard yer alacak.

Sarı-kırmızılılar avantajlı gidiyor

Play-off turunun ilk maçında sahasında Juventus’u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti. İstanbul’daki karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, İtalya deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkacak.

Juventus–Galatasaray maçı ne zaman?

Juventus ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak. İtalya’daki mücadele Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.