İsrail tarafından uluslararası sularda düzenlenen baskın sonucu alıkonulan ve "Vicdan Gemisi" ile Gazze'ye insani yardım götürme girişiminde bulunan Türk milletvekilleri, uzun ve dolambaçlı bir yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Yaşanan gerilimli sürece rağmen, milletvekillerinin Türkiye'ye dönmesi hem siyasi camiada hem de Filistin davasına gönül veren vatandaşlar arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda destekçi tarafından karşılandı.

Uluslararası sulardaki baskın ve uzun bekleyiş

Gazze'ye uygulanan ablukayı delmeyi hedefleyen Özgürlük Filosu'nda yer alan ve İtalya'dan yola çıkan Vicdan Gemisi'ndeki Saadet Partisi Milletvekilleri Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail askerlerinin uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınmıştı. Vekiller, baskının geminin İsrail'e 100 milin üzerinde bir mesafedeyken, gece yarısı helikopter ve hücum botlarıyla gerçekleştirildiğini belirttiler. İsrail'den önce Azerbaycan'ın başkenti Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na gönderilen ve buradan aktarma yapan üç milletvekili, yerel saatle 22.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Bu zorlu süreç, uluslararası hukukun hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Hukuksuz bir şekilde Aşdod'a götürüldük"

Havalimanı VIP Salonu'nda basına ilk açıklamasını yapan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail'in müdahalesinin tamamen hukuksuz olduğunu vurguladı. Ün, kendileriyle birlikte diğer aktivistlerin de gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na götürüldüğünü anlattı. Normalde hapishaneye sevk edilmeleri beklenirken, uzun bir otobüs yolculuğu sonrasında kendilerini havalimanında bulduklarını ifade etti. Burada polis merkezinde 12 saat boyunca bekletildiklerini dile getiren Ün, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik girişimleriyle Azerbaycan üzerinden ülkeye dönüşlerinin sağlandığını belirtti. Milletvekili Ün, Filistin davasının tüm siyasi partileri ve millet kesimlerini birleştiren bir bereket taşıdığını söyleyerek, ortak tavır sergileyen Meclis'e ve süreci takip eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini iletti.

"Bugün zafer değil, desteği yükseltme zamanıdır"

Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan ise yaptığı konuşmada duygusal bir atmosfer çizerek, bu yolculuğun tüm milletin duası ve desteğiyle gerçekleştiğini ifade etti. Çalışkan, yaşananların detaylarının ileride konuşulacağını ancak şu anki en önemli meselenin Gazze'deki açlıktan ölümlere çare bulunması ve soykırıma engel olunması çabası olduğunu vurguladı. "Eğer bizler bu filolar vasıtasıyla Gazze'deki ateşkese katkı olabilmişsek bunu büyük bahtiyarlık sayarız," diyen Çalışkan, halen Gazze'de savaşın sürdüğüne dikkat çekerek bugünün bir zafer havası değil, Gazze'ye desteği yükseltme zamanı olduğunu belirtti. Çalışkan, Türkiye'de sağcıdan solcuya, sekülerden dindara her kesimin Filistin davasına sahip çıktığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini, bu birlikteliğin diğer konularda da örnek olması gerektiğini dile getirdi.

"İsrail bir devlet değil, bir terör örgütüdür" iddiası

Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca ise yaşadıkları muamelenin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, yola çıkarken İsrail'in uluslararası hukuka uygun davranmayacağını öngördüklerini söyledi. Atmaca, geçmişte yaşanan silahlı saldırı ve öldürülme ihtimalini de göz önüne aldıklarını ifade ederek, "Bir kere daha şahit olduk ki İsrail bir devlet değil. Hukuku ya da uluslararası hukuku sayan bir devlet değil. Adalet anlayışı olmayan gerçekten bir terör örgütü ve bütün memurları bir örgüt mensubu gibi hareket eden bir yapı" şeklinde sert bir eleştiride bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da, vekillerin geri dönmesini önemli bir başarı ve sevinç kaynağı olarak tanımlarken, diğer aktivist arkadaşların da yarın Türkiye'ye dönecek olmalarının buruk sevinçlerini tamamlayacağını ifade etti. Bu tür diplomatik ve insani çabaların devam edeceği sinyali verildi.