Son Mühür - Uzun yıllardır Suriye ekonomisi ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen Sezar Yaptırımları’nın kaldırılmasının ardından Şam’dan ilk kapsamlı açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yaptırımların sona ermesini “yeni bir başlangıç” olarak değerlendirerek hem Suriye halkını kutladı hem de sürece katkı sağlayan Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan’a teşekkürlerini iletti.

''Suriye halkını yürekten kutluyorum"

Cumhurbaşkanı Şara, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, yaptırımların uygulanmaya başlandığı günden bu yana ağır bedeller ödeyen Suriye halkının direncine vurgu yaptı. Şara, halkın sabrını ve kararlılığını övdü ve "Yaptırımların ilk gününden bu yana direnen Suriye halkını yürekten kutluyorum" dedi.

Paylaşımında Suriye devrimi sırasında yaşanan sıkıntılara da değinen Şara, hayatını kaybedenleri ve zarar görenleri anarak şu ifadelere yer verdi:

"Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum."

Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Şara, Sezar Yaptırımları’nın kaldırılmasına verdikleri destek dolayısıyla bazı ülke liderlerine özel teşekkürlerde bulundu. Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a şükranlarını iletti. Şara, devrim sürecinde Suriye halkının yanında yer alan Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de teşekkür ederek uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Mesajının sonunda Suriye halkına seslenen Şara, yeni bir dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz."