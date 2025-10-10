Son Mühür- İktidara en yakın kalemler içinde yer alan gazeteci ve televizyon sunucusu Ersoy Dede görüntülü medyadan yazılı medyaya geçiş yaptı.

1992 yılında mesleğe muhabir olarak adım atan ve İstanbul Fm, Radyo 99 ve Best FM'de kariyerini sürdüren ardından da Yeni Akit ve Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan Ersoy Dede, TV 24 ve TRT 1 Ana Haber sunuculuğu yapmış, TRT'yle yollarını ayırdıktan sonra bir dönem Flash Haber'de görev almıştı.



Son olarak Lider Tv'de hizmet veren Dede, bundan böyle Diriliş Postası'nda olacağını duyurdu.

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Ersoy Dede takipçilerine haberi, ''Bundan böyle Diriliş Postası'ndayım... Güzel haberlerde buluşalım'' mesajıyla verdi.

