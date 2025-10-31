Son Mühür- Uzun zamandır hem belediye içi yönetimini hem de ekonomik durumunu düzeltemeyen Konak Belediyesi’nde memurlar bir kez daha eylem kararı aldı. Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube’den yapılan açıklamada, belediye emekçilerinin geriye dönük alacaklarıyla ilgili verilen sözlerin tutulmadığı, ödeme takvimi belirlenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu.

Meclis önü eylem alanı olacak

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Konak Belediyesi Kamu Emekçileri olarak idare tarafından geriye dönük alacaklarımız konusunda verilen sözler yerine getirilmedi. Ödeme takvimi konulmaması nedeniyle aldığımız ortak karar doğrultusunda salı günü iş bırakma ve Meclis öncesi saat 15.00’te Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi önünde basın açıklaması ve eylem kararı aldık. Hizmet üreten bizlerin hakları için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Tüm Yerel-Sen, tüm kamu emekçilerini 4 Kasım 2025 Salı günü Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi önüne davet etti.