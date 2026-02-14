İzmir ve çevresinde hafta başından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Ödemiş ve Turgutlu hattında ciddi bir ulaşım krizine yol açtı. İki önemli bölgeyi birbirine bağlayan kara yolu üzerindeki Yukarıdere Köprüsü, doğa olaylarının şiddetine dayanamayarak sulara gömüldü. Dün meydana gelen kısmi çökmelerin ardından bugün yapının tamamen infilak etmesi, stratejik öneme sahip bu güzergahın trafiğe süresiz olarak kapatılmasına neden oldu. Yolun ortasında dev bir boşluk oluşurken, kara yolu bağlantısı fiziksel olarak ikiye bölünmüş durumda.

Rüsubat birikintisi menfezi tıkadı, yapı infilak etti

Bölgedeki durumun vahameti hakkında açıklamalarda bulunan Derebebekler Mahallesi Muhtarı Fikret Toktaş, felaketin gelişim sürecini detaylandırdı. Aşırı yağışların debiyi artırdığını ifade eden Toktaş, dere yatağından sürüklenen çamur, taş ve ağaç dallarından oluşan rüsubatın köprü altındaki menfezi tıkadığını belirtti. Sıkışan suyun yarattığı muazzam baskı sonucu köprünün önce bir kısmının çöktüğünü, ardından yapının bütünlüğünü kaybederek tamamen yıkıldığını kaydeden muhtar, doğal afetlerin altyapı üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

Enerji nakil hatları devrildi: 5 mahalle karanlığa gömüldü

Doğal afet sadece ulaşımı felç etmekle kalmadı, aynı zamanda bölgenin enerji altyapısına da ağır darbe vurdu. Köprünün yıkılmasıyla birlikte havai hatları taşıyan iki büyük elektrik direği devrildi. Bu durum, bölgedeki 5 ayrı mahallenin tamamen enerjisiz kalmasına yol açtı. Enerji iletim hatlarındaki kopmalar nedeniyle yerleşim birimlerinde hayat durma noktasına gelirken, yetkililer bölge halkının mağduriyetini gidermek adına hızlı bir kriz masası oluşturdu.

Kesintiye acil müdahale ve geçici trafo çözümü

Elektrik kesintisinin yaşandığı ilk anlardan itibaren dağıtım şirketi ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda, Lübbey Mahallesi stratejik bir merkez olarak seçildi ve buraya hızla geçici bir trafo merkezi kuruldu. Muhtar Fikret Toktaş, ekiplerin yoğun mesaisi sayesinde dün akşam saatlerinden itibaren karanlıkta kalan 5 mahalleye geçici olarak enerji verilmeye başlandığını doğruladı. Ancak kalıcı onarım için köprü ve yol üzerindeki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Ödemiş-Turgutlu hattında trafik güvenliği alarmı

Yaşanan yapısal hasarın ardından güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ödemiş ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi arasındaki geçiş güzergahı, ikinci bir emre kadar hem araç hem de yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Yetkililer, yolun ortasında oluşan dev yarık ve toprak kayması riski nedeniyle sürücüleri alternatif rotaları kullanmaları konusunda uyardı. Güzergahın yeniden açılabilmesi için köprünün yeniden inşa edilmesi ve enerji hatlarının kalıcı olarak restore edilmesi süreci yakından takip ediliyor.