Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, mecliste yaptığı konuşmada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’a bir soru yönelterek, “Aktepe kentsel dönüşümde villa sahibi Meltem Polat eşiniz mi?” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı üçüncü oturumunda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, önemli açıklamalarda bulundu. Aktepe Kentsel Dönüşüm projesindeki villalar hakkında bir soru soran Atmaca, “İzmir Milletvekili Mahir Polat’a defalarca sorup cevap alamadığımız Aktepe kentsel dönüşümde villa sahibi Meltem Polat eşiniz mi? Sorumuza halen cevap alamadık ama maalesef bunlar yüzleşmeniz gereken gerçekler. Tunceli dediğimde belki hatırlayanlar olacaktır, eski Chp Milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu da kooperatif soruşturmasında gözaltına alınmıştı” dedi.

"Çeşmeli hemşerilerimizin paralarıyla kimler fonlanıyor"

Atmaca, şöyle devam etti, “Gelelim diğer ihaleye, 2025/378482 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 03.06.2025 yani diğer ihalelerden hemen sonra. Toplam tutar 59.955.000 TL. işi alan firma ERTAÇLAR TURİZM TEMİZLİK GIDA OTOMOTİV İNŞ. SAN VE TİC LTD ŞTİ. Bilin bakalım şirket merkezi neresi? Tabi ki İstanbul. Sahibi kim? ENGİN ERTAÇ. 2018 yılı genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 21. Sıra Milletvekili adayı. Partisini ben söylemiyorum, siz anladınız zaten… Üstelik bu beyefendi hakkında Google da arama yaparsanız ciddi sıkıntılar içeren Mersin’deki ihaleyi de okuyabilirsiniz.Bir sonraki 2025/107867 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 19.03.2025, bedeli 62.342.500.-TL. firma ismi BİLİR TURİZM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu firmanın merkezini sorarak sizi daha fazla yormayacağım, bu da İstanbul merkezli. Şaşırdık mı? Hayır. Bu ihalenin teknik şartnamesinin 3. maddesinde KONUŞMACI HİZMET TEMİNİ başlığı altında, Ataol BEHRAMOĞLU, Barış TERKOĞLU, Barış PEHLİVAN, Sinan MEYDAN, Ender SARAÇ, Gani MÜJDE, Lale ORTA, Cem SAY, Mert FIRAT, Ahmet TELLİ, Cezmi ERSÖZ, Yetkin DİKİNCİLER, Rutkay AZİZ, Altan ÖYMEN, Emre ALKİN, Güven İSLAMOĞLU, Kaan SEKBAN, Esin Davutoğlu ŞENOL, Emre KONGAR, Mahir GÜNŞIRAY, Nebil ÖZGENTÜRK, Ayşe KULİN, Judith Malika LİBERMAN, Işık ÖĞÜTÇÜ isimlerini var. Görüyorsunuz, Çeşmeli hemşerilerimizin parasıyla kimler fonlanıyor”

"Yetişkin Tiyatro Oyunu hizmeti, yandaş sanatçılar unutulmamış..."

"5. maddesinde YETİŞKİN TİYATRO OYUNU HİZMETİ TEMİNİ başlığı altında, Bir Delinin Hatıra Defteri & Erdal Beşikçioğlu ismini görüyoruz. Beyefendi Chp Ankara Etimesgut Belediye Başkanı. “artık sözün bittiği yerdeyiz” demeyin devam ediyoruz. 8. maddesinde KONSER HİZMETİ TEMİNİ 1 başlığı altında, Melike Şahin, Simge, Gazapizm, Funda Arar, Mabel Matiz, Yalın, Hande Yener, Zeynep Bastık, Athena, Mustafa Sandal, Cem Adrian, Kenan Doğulu, Teoman, Sıla, Tan, Gökhan Türkmen, Buray, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Mor ve Ötesi veya bunların emsali sanatçılardan olacaktır. Şartı konulmuş. Yani yandaş sanatçılar da unutulmamış. Gördüğünüz gibi değerli meclis üyeleri çeşmeli hemşerilerimizin parasıyla hiçbir masraftan kaçılmamış. Neyse devam edelim, 2025/491013 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 07.05.2025 konusu ÇÖZÜM MERKEZİ İŞLETİM HİZMETİ ALIM İŞİ. İhaleyi alan firma AVRASYA İNOVASYON YÖNETİM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER LTD ŞTİ. Evet doğru tahmin ettiniz bu da İstanbul firması. Sahibi FERHAT KARATOP, basında yer alan 14.08.2025 tarihli haberlerde İstanbul soruşturması kapsamında tutuklandığı yazıyor. Ve en son Alataş A.Ş.’ye devredilen 2,5 milyarlık arsa konusuna gelelim. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak atanan kişi DOĞUŞCAN AYDIN AYGÜN. Açık kaynaklarda yaptığımız araştırmalara göre kendisi İstanbul’da ikamet ediyor ve hukuk eğitimi almış. Daha önce Chp YDK üyeliği görevinde bulunmuş. Ancak turizm ve turizm yatırımlarıyla ilgili herhangi bir deneyimini tespit edemedik. Varsa açıklanırsa biz de öğrenmiş oluruz. Bizim asıl sorumuz oylarıyla seçildiğiniz Çeşmeli hemşerilerimiz arasında bu göreve layık birisi yok muydu? İstanbul menşeli yönetim kurulu başkanı, eğer bu yatırımı yönetecek düzeyde bilgi, birikim ve liyakat sahibi ise neden belediye şirketinde sabit gelirle çalışıyor? Piyasada kendisine daha geniş alan yaratabilir. Madem bu arsaya bir tesis kurulacak, o zaman bu yatırım Çeşme’li iş insanlarıyla gerçekleştirilmelidir. Sayın Lal Denizli, İstanbul sermayesine değil oylarıyla seçildiği Çeşme’li hemşerilerimize hizmet etmelidir! “Nitelikli turistin gelmesi için nitelikli otellerin açılması gerekiyor” cümlesi Belediye Başkanı olduğu Çeşme’deki mevcut tesisler ve Çeşme’yi tercih eden turistleri kötülemektir. Bu cümle sorumlu yöneticilik anlayışından uzak olup, Çeşme turizmine vurulan yıpratıcı bir darbedir"

İtiraf edin sobelendiniz!

Geçtiğimiz günlerde Çeşme Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışma pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisimizde de konu oldu. Chp cephesinden yapılan açıklamalarda dikkatimizi çeken nokta, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin rant iddialarının olduğu, Akparti’li Belediyelerde muhalefete söz hakkı verilmediği ve konuşmanın bağlamından koparıldığı yönünde bir savunma yapıldı. Oysa biz çok net olarak kurulan şu cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. “Şirket bizim şirketimiz. Değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül” pardon, siz kimsiniz? Dağdan gelip bağdakini kovan misali Çeşmeli hemşerilerimizin çocuklarının teminatı olan değerleri kimlere peşkeş çektiğinizi, söz konusu 2,5 milyarlık arsayı devrettiğiniz şirketin başına İstanbul’dan getirdiğiniz Chp eski YDK üyesini biliyoruz. İtiraf edin sobelendiniz. Hala itiraf etmiyorsanız sobelemeye devam edelim.

Çeşmeliler'in milyonlarca liralık kaynağını İstanbul firmalarına aktardınız mı?

Çeşmeli hemşerilerimizin milyonlarca liralık kaynağını İzmir dışındaki Van, Adana, Malatya, Ankara ve özellikle minnet bağınız olan İstanbul firmalarına akıttınız mı? Akıtmadınız mı? Herhalde bu konuda da belediye bizim belediyemiz size ne demeyeceksiniz. Gelin bu ihalelerden birkaç tanesine göz atalım. İlki 2025/96768 ve 2025/589494 İK numaralı pazarlık usulü iş makinası ve kamyon kiralanması işleri. Pazarlık usulü adrese teslim pasladığınız bu 2 adet işi alan firma İSMAKSAN MAKİNA YAPI SANAYİ A.Ş. bilin bakalım şirket merkezi hangi kent? Tabiki İstanbul. Sahipleri kimler? ERCAN KALSEN Beylikdüzü / İstanbul adresinde, BERKAY GÜNDOĞAN ise Tunceli Merkez’de ikamet ediyor görünüyor. Bunda ne var diyebilirsiniz, sizce normal olan bizce normal değil. Bir ortak Beylikdüzü’nden bu sizin için bir anlam ifade etmiyorsa, basın mensubu arkadaşlarımdan rica ediyorum BERKAY GÜNDOĞAN ismini Google da aratsınlar. Chp Tunceli İl Başkanı kim? Bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı değil mi? Belki isim benzerliğidir bilemem ama benim tespitim bu! Henüz Chp eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile şu an görevde olan Chp Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un eş dost hısım akrabalarının kooperatif modeli travmasını atlatamadığınızı biliyorum.