Tüm dünyada ve Türkiye'de kutlanan Sevgililer Günü'nde İzmir sokakları da hareketlenecek. İzmirli aşıklar şehirde yapılabilecek en güzel aktiviteleri ve gidilebilecek yerleri merak ediyor.

İZMİR'DE SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

İzmir'de bu yıl Sevgililer Günü, 'Aşk Melodileri Alsancak'ta Yükseliyor' sloganıyla sokakta kutlanacak. 14 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren Alsancak Sevinç Pastanesi önünde başlayacak olan ücretsiz program kapsamında Atıl Aktagel, Hazal İlhan, Bando Quartet ve Enes Kunduracı gibi isimler müzik ziyafeti sunacak.

Gün boyu sürecek bu melodik yürüyüş, akşam 18.30'da DJ Heyecan'ın performansıyla zirveye ulaşacak. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise günün erken saatlerinden itibaren saksafon dinletileri ve tango performanslarına ev sahipliği yaparak çiftlere nostaljik bir atmosfer vadediyor.

KEMERALTI VE ALSANCAK'TA NOSTALJİK DURAKLAR

Şehrin merkezinde romantik bir gün geçirmek isteyenler için Kemeraltı'ndaki Kızlarağası Hanı ve Abacıoğlu Hanı, saksafon performansları ve dans gösterileriyle en ideal duraklar arasında yer alıyor. Kemeraltı Balıkçılar Meydanı'nda akşam saatlerinde gerçekleşecek 'Agora Minör' aşk şarkıları konseri ve Lindy Hop dans gösterileri, kalabalığın içinde mahremiyet arayan çiftlere hitap ediyor. Daha sakin bir yürüyüş rotası arayanlar için ise İzmir'in simgelerinden olan Tarihi Asansör'de gün batımını izleyip ardından Kordon boyunca yürümek, İzmir'in en klasik ve vazgeçilmez sevgililer günü aktivitelerinden biri olarak güncelliğini koruyor.

DOĞA VE SANATIN BULUŞTUĞU ALTERNATİF ROTALAR

İzmir'de kentin gürültüsünden ve kalabalıktan uzaklaşmak isteyen çiftler için de pek çok seçenek mevcut. Otantik bir gün geçirmek isteyenler Şirince'ye kısa bir yolculuk yapacak. anat dolu bir akşam geçirmek isteyenler ise Bademler Sanat Köyü'nde 'Müzede Bir Gece' başlığıyla rehberli müze gezisi yapabilecek.

Doğa tutkunlarının rotası ise İnciraltı Kent Ormanı olacak. Doğa sever çiftler kuş barınakları arasında düzenlenen bisiklet turuna katılabilecek. Ayrıca Urla Sanat Sokağı'ndaki şiir dinletileri, günü daha anlamlı kılacak alternatifler arasında öne çıkıyor. Sanatın ve tarihin iç içe geçtiği bu rotalar, 2026 Sevgililer Günü'nü sadece bir akşam yemeğinden öte, paylaşılan özel bir ana dönüştürüyor.