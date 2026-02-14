İzmir’de yılın ilk 44 gününde kaydedilen yağış miktarı, baraj doluluk oranlarına doğrudan yansıdı. Kent genelinde metrekareye düşen 436,3 kilogram yağış, geçen yılın toplam yağış miktarını geride bıraktı.

44 günde yıllık yağış aşıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde 1 Ocak–14 Şubat tarihleri arasında metrekareye 436,3 kilogram yağış düştü. Bu rakam, 2025 yılının tamamında ölçülen 432,1 kilogramlık toplam yağış miktarını geçti. Son günlerde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamda aksamalara yol açarken su kaynaklarını da besledi.

Tahtalı’da doluluk oranı yükseldi

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 28,06 olarak ölçüldü. Geçen yıl 14 Şubat’ta aynı barajda bu oran yüzde 14,51 seviyesindeydi. Barajdaki kullanılabilir su hacmi 80 milyon 532 bin metreküp olarak açıklandı.

Balçova ve Ürkmez’de artış dikkat çekti

14 Şubat 2025’te aktif doluluk oranı yüzde 35,95 olan Balçova Barajı’nda oran yüzde 76’ya yükseldi. Benzer şekilde Ürkmez Barajı’nda geçen yıl yüzde 27,25 olarak kaydedilen doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,36’ya çıktı.

Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş’ta son durum

Doluluk oranı geçen yıl yüzde 6,14 olan Gördes Barajı yüzde 13,8 seviyesine ulaştı. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 20,66’dan yüzde 54,44’e yükseldi.