Son Mühür / Erkan Doğan - Temizlik ve güvenlik hizmet alımı ve işçi alacakları nedeniyle icra takipleri başlatılan İZBAN A.Ş.’ne borçlarına karşılık teminat verilmesi ile ilgili önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi gündeminde geldi. Önerge plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şubat ayı üçüncü oturumuna gelen önerge şöyle,

14. İZBAN A.Ş.’nin yazı doğrultusunda; temizlik ve güvenlik personelleri tarafından gerek hizmet alımı yapılan gerekse İZBAN A.Ş aleyhine açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucunda mahkemelerce hükmedilen alacakların tahsili amacıyla İZBAN A.Ş aleyhine icra takipleri başlatıldığı ve söz konusu icra takiplerinin istinaf süreci sonuna kadar durdurulabilmesi amacıyla İZBAN A.Ş tarafından banka teminat mektubunun kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup, teminat mektubunun kullanılması amacıyla İZBAN A.Ş tarafından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Şubesi ile görüşüldüğü, banka nezdinde İZBAN A.Ş adına limit tahsisinin bulunduğu, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere Meclis Kararının bankaya ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiş ve bu çerçevede, bankaca 100.000.000-TL tutarına kadar tahsis edilen teminat limitinin İZBAN A.Ş. tarafından kullanılabilmesi için, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklık payı olan %47’si oranında kefaleti talep edildiğinden bahsi geçen bankaca tahsis edilen 100.000.000-TL tutarına kadar teminat limitinin, İZBAN A.Ş tarafından dilimler halinde ya da tek seferde kullanılabilmesi için ortaklık payımızın %47’si oranında borçlunun ve kefillerin borçlanmaya engel bir durumunun bulunmadığı hususu ile Şirketi asaleten ve kefaleten borçlanmaya/borçlandırmaya yetkili olması, kredinin %47’si oranında müteselsil kefil olarak kefalet imzasının alınması, kredinin sağlanması ve kullanılması, borçlanmaların yapılması, krediye ait gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname ve protokollerin imzalanması, kredi kullanımı ile ilgili oluşabilecek bankalar ve resmi kurumlar nezdinde her türlü işlemlerin yapılması ve tamamlanması, sözleşme, taahhütname imzalanması ile ilgili banka/bankalar nezdinde her türlü hesap açılması ve krediye ait her türlü yazışmalarda bulunulması konularında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi.

İZBETON ve yatırım kredilerine AK Parti Grubu destek verdi

İZBETON A.Ş.’nin asfalt plenti Doğalgaz Aboneliği işinde kulanılmak üzere İller Bankası’ndan 12 milyon kredi kullanması oy birliği lie kabul edildi. Öte yandan yatırım ve kamulaştırma harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankasından 2 milyar lira nakli kredi kullanılması da oy birliği lle kabul edildi.