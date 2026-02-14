Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in ev sahipliğinde Seferihisar’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi ile Akarca Balıkçı Barınağı ziyaret edildi. Kıyı balıkçılığıyla geçimini sağlayan balıkçılarla yapılan görüşmelerde sektörde yaşanan sorunlar ele alındı.

Kıyı balıkçılığının yerel ekonomi ve sürdürülebilir gıda açısından önemli olduğunu vurgulayan Tugay, küçük ölçekli balıkçıların desteklenmeye devam edileceğini ifade etti. Tugay, kıyı balıkçılığının Seferihisar’ın kültürü ve emeği olduğunu belirtti.

Tarımda kooperatif vurgusu

Ziyaretlerin bir diğer durağı Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oldu. Kooperatif üyeleriyle yapılan görüşmelerde üreticilerin maliyet baskıları ve beklentileri gündeme geldi. Tarımın Seferihisar için stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Tugay, kooperatiflerin yerel kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kooperatiflerin üreticinin gücü olduğunu belirten Tugay, tarımda sürdürülebilirliğin dayanışmayla sağlanabileceğini kaydetti.

Deniz sporları ve altyapı talepleri

Program kapsamında Teos Yat ve Yelken Kulübü de ziyaret edildi. Kulüp yöneticileri ve üyeleriyle yapılan görüşmede deniz sporlarının geliştirilmesi, altyapı ihtiyaçları ve talepler değerlendirildi. Denizle iç içe bir kent olan Seferihisar’da sporun ve deniz kültürünün desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Yetişkin: Emeğin yanında güçlü duruş

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ziyaretlerin Seferihisar için önemli olduğunu belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti. Yetişkin, balıkçıdan çiftçiye, kooperatiflerden deniz emekçilerine kadar herkesin sesinin duyulduğunu ifade etti. Yetişkin, kıyı balıkçılığı ve tarımsal üretimin birlikte güçlendirilmesi gerektiğini, sorunların yerinde dinlenerek ortak akılla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Ortak mesaj: Üretim ve dayanışma

Gerçekleştirilen ziyaretler, üretimi ve emeği önceleyen yerel kalkınma anlayışının sahada karşılık bulduğunu ortaya koydu. Balıkçıların, üreticilerin ve deniz emekçilerinin taleplerinin, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelere temel oluşturması bekleniyor.