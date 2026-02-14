Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından romantik bir paylaşımda bulundu. Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, sevgiye dair duygularını dile getirdi.

Paylaşımında “Hayatın en güzel melodisi; en saf, en temiz en katıksız duygu” ifadelerine yer veren Tugay, Sevgililer Günü’ne özel mesajında şu sözleri kullandı:

“Sevgi kalbin sessiz dili,

Hayatın en güzel melodisi

En saf, en temiz en katıksız duygu

Ve zamanın ötesinde bir bağ…

Sevgiyi kendisine rehber edinmiş, yoldaş yapmış, hayat yapmış tüm kalplerin sevgililer günü kutlu olsun.”