İzmir’in Konak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Olay, dün gece saatlerinde Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Doğan’a, aynı istikamette ilerleyen Mahmut Semih T. (36) yönetimindeki 35 RC 466 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savruldu

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Mehmet Doğan metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan Doğan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ağır yaralı olarak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Doğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

Kazada Mehmet Doğan’a çarpan motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü, kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.