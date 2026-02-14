Son Mühür/ Osman Günden - Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı’nda yer alan ve Göztepe’nin Avrupa’da yarı final oynayan efsane kadrosu ile teknik direktör Adnan Süvari’yi simgeleyen anıt, geçtiğimiz günlerde vandalist saldırıya uğradı. Olayın ardından Konak Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Onarım çalışmaları tamamlandı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, anıtın zarar gören bölümleri titizlikle onarıldı. Anıt, kısa sürede eski görünümüne kavuşturularak yeniden halkın ziyaretine açıldı.

“Yargı sürecinin takipçisi olacağız”

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, onarımın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve haklarında kamu davası açıldığını duyurdu. Mutlu, kent değerlerine ve kamusal alanlara yönelik saldırılara karşı sessiz kalınmayacağını ve yargı sürecinin sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

Mahalle muhtarından teşekkür

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan, anıtın kısa sürede onarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Konak Belediyesi ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.