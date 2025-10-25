Son Mühür - Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla cep telefonları ve tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme sonrasında bazı cep telefonu modellerinde bin TL’ye varan fiyat düşüşü olacağı tahmin ediliyor.

Karar doğrultusunda, cep telefonlarında vergi matrahına göre uygulanacak yeni ÖTV oranları şu şekilde belirlendi:

4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25

4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40

9.000 TL üzerindeki cihazlarda %50

Bu düzenleme sonucunda, daha önce %50 vergi diliminde yer alan bazı modellerin artık %40 oranında vergilendirileceği belirtildi. Düzenlemenin özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefonları kapsadığı ifade edilirken, uzmanlar bu adımın tüketicilerin sıkça tercih ettiği modellerde ortalama 1000 TL civarında bir fiyat düşüşü sağlayacağını belirtiyor. Fiyatı düşecek telefon modelleri belli oldu Hiking A45

Reeder S19 Max Pro S

General Mobile Era 30

Omix X5 128 GB

Casper VIA M40

Realme C61

Nubia Music

Tecno Spark GO2

Vivo Y04

Infinix Hot 30i

Poco M7 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Oppo A5 Pro

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A17