Meteoroloji verilerine göre, bölgeye bu yıl eylül ayında 14,6 milimetre yağış düştü. Oysa uzun yıllar ortalaması 41,7 milimetre, 2024’te ise 42,1 milimetre olarak ölçülmüştü.

Yağış düşüşü özellikle Trakya ile Çanakkale’nin batı kesimlerinde belirginleşti; bazı bölgelerde eylül yağışları yüzde 80’den fazla azaldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kayıtlara geçti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son yıllarda Marmara Bölgesi’nin daha çok yüksek basınç alanlarının etkisi altında kaldığını belirterek, “Yüksek basınç alanları havanın daha çok açık olmasına neden oluyor ve yağışları engelliyor. Geçmişte Balkanlar veya Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemleri yağış getiriyordu, ancak son yıllarda bu sistemlerin etkisi azaldı” dedi.

Prof. Dr. Toros, ekim ayında bölgeye düşen yağışların umut verici bir başlangıç sağladığını ifade ederek, “Ancak bu yağışlar öncelikle toprağın kuruluğunu gideriyor, barajlara etkisi henüz sınırlı. Barajların dolması için uzun süreli ve düzenli yağışlar gerekiyor. Kurak dönem devam ettiği için tarımda ve günlük kullanımda su tasarrufu önem kazanıyor” uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanı, Marmara Bölgesi’nin son 5 yıldır normalin altında yağış aldığını ve kuraklık riskinin artmaya devam ettiğini vurguladı.