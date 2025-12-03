Son Mühür - İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19. yüzyıl İtalyan opera repertuvarının güçlü eserlerinden Giuseppe Verdi’nin “Attila” operasını 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sahneye taşıyacak. Büyük orkestral yapısı ve dramatik anlatımıyla öne çıkan eser, sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Güçlü sanat kadrosu

Eserin orkestra şefliğini Tulio Gagliardo ve Roberto Gianola üstleniyor. Rejiyi Yiğit Günsoy hazırlıyor. Dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl’a, ışık tasarımı İnan Sefer’e, koreografi Şebnem Şenel’e, projeksiyon tasarımı Ahmet Şeren’e ait. Koroyu Ahmet Kahyaoğlu ve Orhan Öner Özcan hazırlıyor. Konzertmeister görevini Rûşen Muzaffer yürütüyor.

Güç ve iktidar mücadelesi sahnede

Tarihsel karakterler üzerine kurulu “Attila”, siyasi güç mücadeleleri, intikam ve kişisel cesaret temalarıyla dikkat çekiyor. Attila rolünü Doğukan Özkan ve Volkan Şen dönüşümlü olarak seslendirecek. Savaşçı Odabella rolünde Sevinç Demirağ ile Dilruba Akgün yer alacak.

Roma komutanı Foresto’yu Burak Dabakoğlu ve Muzaffer Soydan, Roma generali Ezio’yu Murat Duyan ve Cengiz Sayın canlandıracak. Papa Leone rolünde Sabri Çapanoğlu ile Başar Ünal, Uldino karakterinde ise Fırat Halavut ve Barış Veral sahne alacak.

Aralık ayında birkaç temsil

İki perdeden oluşan ve orijinal dilinde İtalyanca sahnelenecek olan “Attila”, 9, 11, 13 ve 15 Aralık 2025 tarihlerinde de İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Biletler Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden ve yetkili satış kanallarından temin edilebilecek.