Venezuela ile ilgili olarak dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD güçleri tarafından Venezuela'ya operasyon düzenlenmişti. Operasyon çerçevesinde, başta başkent Karakas olmak üzere birçok nokta ABD güçleri tarafından hedef alınmıştı. Sürecin devamında ise başkan Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından kaçırılmıştı. Ülke dışına çıkarılan Maduro ve eşi, ABD'ye getirilmişti.

Maduro hakim karşısına çıktı!

Devrik başkan Maduro, bugün saat 20.00 sıralarında New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro, tüm suçlamaları redderken halen devlet başkanı olduğunu dile getirmişti. Duruşma 17 Mart tarihine ertelenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yeni devlet başkanı resmen belli oldu!

Venezuela'nın yeni devlet başkanı Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez oldu. Yemin eden Rodriguez, resmen göreve başlamış oldu.