ABD, İsrail ve İran üçgenindeki gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyuta taşındı. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da BAE'li ünlü iş insanı Khalaf Ahmad Al Habtoor'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Habtoor, ABD Başkanı Donald Trump'a net sorular yöneltti.

"Bölgemizi savaşa sürükleme kararını kim verdi?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Habtoor, "Sayın Başkan Donald Trump,

Doğrudan bir soru: Bölgemizi savaşa sürükleme kararını kim verdi? Ve bu tehlikeli kararı hangi temele dayandırdınız? Tetik çekmeden önce yan etkileri hesapladınız mı? Ve bu tırmanıştan ilk zarar göreceklerin bölgedeki ülkeler olacağını düşündünüz mü! Bu bölgenin halklarının da sorma hakkı var: Bu sadece sizin kararınız mıydı? Yoksa Netanyahu ve hükümetinden gelen baskıların bir sonucu mu?

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini ve Arap ülkelerini, kendi seçmedikleri bir tehlikenin kalbine yerleştirdiniz. Hamdolsun, biz güçlüyüz ve kendimizi savunabiliyoruz, vatanlarımızı koruyan ordularımız ve savunma sistemlerimiz var, ama soru şu kalıyor: Bölgemizi savaş alanına çevirme iznini kim size verdi?

BoardOfPeace girişiminizin mürekkebi kurumadan önce, barış ve istikrar adına ilan ettiğiniz bu girişim, bizi tüm bölgeyi tehlikeye atan bir askeri tırmanışın karşısında bulduk. Peki o girişimler nereye gitti? Ve barış adına verilen taahhütlerin akıbeti ne oldu?" dedi.

"Rakamlar açıkça söylüyor!"

Açıklamalarına devam eden Habtoor, "O girişimler için sunulan fonların çoğu, bölgedeki ülkelerden, milyarlarca dolarla istikrar ve kalkınmayı destekleme temelinde katkıda bulunan Körfez Arap ülkelerinden geldi. Ve bu ülkelerin bugün sorma hakkı var: Bu paralar nereye gitti? Biz barış girişimlerini mi finanse ediyoruz, yoksa bizi tehlikeye atan bir savaşı mı?

Bundan daha tehlikelisi, kararınızın sadece bölgenin halklarını değil, size barış ve refah vaat ettiğiniz Amerikan halkını da tehdit etmesi. Ve bugün kendisi, parası ve vergileriyle finanse edilen bir savaşın içinde buluyor kendini; maliyetinin, Institute for Policy Studies (IPS) göre, doğrudan askeri operasyonlar için 40-65 milyar dolar arasında değiştiği, dört ila beş hafta sürerse ekonomik etkiler ve dolaylı kayıplarla 210 milyar dolara ulaşabileceği, hatta Amerikanların kendilerinin, kendilerinin hiçbir ilişkisi olmayan bir savaşta feda edildiği bir savaş.

Sizin sözlerinizi ihlal ettiniz; savaşlara bulaşmama, sadece Amerika'ya odaklanma ve onu önceliklerinizin başına koyma sözlerinizi. İkinci döneminizde Somali, Irak, Yemen, Nijerya, Suriye, İran ve Venezuela'yı kapsayan yedi ülkeye dış askeri müdahaleler emrettiniz, ayrıca Karayipler'de ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda deniz operasyonları. İlk yönetiminizin yılında 658'den fazla dış hava saldırısı yönettiniz, bu da Biden'ın tam yönetimindeki toplam saldırıya eşit, ve siz ona ABD'yi dış savaşlara sürüklediği için eleştiri oklarınızı yöneltmiştiniz.

Sayın Başkan, bu rakamlar Amerikalılar arasındaki destek oranlarınızda, ikinci göreve atanmanızdan beri sadece 400 günde %9 düşüşle şiddetle yansıdı.

Bu rakamlar açıkça söylüyor: ABD içinde bile yeni bir savaşa sürüklenme ve Amerikalıların hayatlarını, ekonomilerini ve geleceklerini gereksiz risklere maruz bırakma konusunda artan bir endişe var.

Gerçek liderlik, savaş kararlarıyla değil, bilgelikle, başkalarına saygıyla ve barışı gerçekleştirme yönünde ilerlemeyle ölçülür. Ve eğer bu girişimler barış adına başlatıldıysa, bugün tam şeffaflık ve net bir hesap verebilirlik talep etme hakkımız var." ifadelerini kullandı.