Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, bu söylemlerin hafife alınamayacağını ve hem Danimarka’nın hem de Grönland yönetiminin bu talebi net bir şekilde reddettiğini vurguladı.

“Trump bu konuda ciddi”

Danimarka basınına konuşan Frederiksen, Trump’ın Grönland’ı istemesine yönelik sözlerinin sıradan bir çıkış olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Frederiksen, “ABD Başkanı’nın Grönland’a ilişkin açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu, yalnızca siyasi bir söylem olarak geçiştirilemez” ifadelerini kullandı.

Kopenhag ve Nuuk’tan ortak ret

Frederiksen, Danimarka’nın tutumunun açık olduğunu vurgulayarak, Grönland yönetiminin de ABD’nin bir parçası olma fikrine defalarca karşı çıktığını söyledi. Danimarka Başbakanı, Grönland’ın statüsüne ilişkin herhangi bir değişikliğin kabul edilemez olduğunu net bir dille ifade etti.

“NATO içinde böyle bir durum her şeyi değiştirir”

Açıklamasında güvenlik boyutuna da dikkat çeken Frederiksen, bir NATO ülkesinin başka bir NATO üyesine karşı güç kullanmasının tüm dengeleri sarsacağını belirterek, böyle bir senaryonun İttifak içinde ciddi sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Trump: “Grönland ulusal güvenlik için önemli”

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada Grönland’ın stratejik konumuna vurgu yaptı. Trump, bölgenin ulusal güvenlik açısından kritik bir noktada bulunduğunu savunarak, Rusya ve Çin’e ait gemilerin bölgede yoğun şekilde bulunduğunu ve Danimarka’nın bu güvenliği tek başına sağlamasının zor olduğunu öne sürdü.