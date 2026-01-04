Son Mühür- Güney Amerika’nın en sancılı coğrafyalarından biri olan Venezuela, dün gece yarısı gerçekleştirilen ve dünya siyaset tarihine geçecek bir operasyonla sarsıldı. ABD Silahlı Kuvvetleri’nin doğrudan müdahalesiyle sonuçlanan askeri harekât neticesinde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, Venezuela açıklarında konuşlanan USS Iwo Jima savaş gemisine nakledildi. Operasyonun hemen ardından kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun tutuklandığını ve yargılanmak üzere New York’a getirildiğini resmen duyurdu.

Başkent Karakas’ta karanlık gece

Trump’ın "olağanüstü ve son derece başarılı" olarak nitelendirdiği askeri operasyonun ayrıntıları, modern savaş tarihinin en dikkat çekici stratejilerinden birini ortaya koydu. Karakas genelinde tüm elektrik şebekesinin devre dışı bırakıldığı bir zaman diliminde, özel birlikler tarafından evinde kıskıvrak yakalanan Maduro, hiçbir direnç gösteremeden adalete teslim edilmek üzere gözaltına alınarak tutuklandı.

Yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Siyasi belirsizliğin hakim olduğu Karakas’ta, yeni yönetim yapısının nasıl şekilleneceği merak konusuyken, Trump’ın desteğiyle Delcy Rodriguez isminin öne çıkması dikkat çekti. Yeni dönemin yönetimsel mimarisinde Rodriguez’in kilit rol oynaması beklenirken, yüksek mahkeme tarafından atanan yeni Cumhurbaşkanının Delcy Rodriguez olduğu öğrenildi.

"Sıradaki siz olabilirsiniz" demişti

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, Venezuela’nın artık ABD’nin tam kontrolü altına girdiğine dair net mesajlar verilmişti. Bölgedeki diğer siyasi aktörlere yönelik üstü kapalı bir tehdit savuran Trump, Maduro’nun akıbetinin herkese ders olması gerektiğini belirterek, "Maduro’ya yaşatılanlar, diğerlerinin de başına gelebilir" ifadelerini kullandı. ABD ordusunun geçici bir süre daha ülkede kalmaya devam edeceği ve olası bir direnişe karşı ikinci bir saldırı dalgası için hazır bekletildiği de gelen bilgiler arasında.

Machado gözden mi çıkarıldı?

Operasyonun sahadaki en büyük yankısı ise siyasi ittifaklardaki ani kopuş oldu. Yakın geçmişe kadar Trump’ın en büyük müttefiki olarak bilinen ve hatta bizzat Trump tarafından "Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyor" sözleriyle göklere çıkarılan muhalif lider Maria Corina Machado, dün gece yaşananların ardından bir kenara itildi. Trump’ın, Machado’nun halk nezdindeki gücünü ve siyasi kapasitesini yetersiz bulduğuna dair imaları, siyasi çevrelerde "Trump müttefikini tek kalemde sildi" şeklinde yorumlandı.

Yeni lider Delcy Rodriguez kimdir?

Venezuela siyasetinin en etkili figürlerinden biri olan Delcy Eloína Rodríguez Gómez, kariyeri boyunca Hugo Chavez ve Nicolas Maduro’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak öne çıktı. 1969 doğumlu olan ve Paris’te iş hukuku eğitimi alan Rodriguez, siyasi basamakları Dışişleri Bakanlığı’ndan Anayasa Meclisi Başkanlığı’na kadar hızla tırmandı. 2018 yılından bu yana Devlet Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan Rodriguez, aynı zamanda ülkenin istihbarat servisi SEBIN’in de en üst düzey yetkilisi konumunda bulunuyordu. Uluslararası arenada Bolivarcı devrimin en sert savunucusu olarak tanınan Rodriguez, özellikle Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ile girilen diplomatik savaşlarda Maduro yönetiminin "çelik iradesi" olarak kabul ediliyordu.

"Asla bir koloni olmayacağız" demişti

ABD operasyonunun ardından toplanan Venezuela Savunma Konseyi’nde kürsüye çıkan Delcy Rodriguez, Washington’a ve uluslararası kamuoyuna meydan okuyan tarihi bir konuşma gerçekleştirmişti. Maduro’nun kaçırılmasını "uluslararası hukuku ihlal eden bir vahşet" olarak nitelendiren Rodriguez, tutuklanan liderin derhal serbest bırakılması talebinde bulunmuştu. Saldırının arkasında "Siyonist bir ton" olduğunu iddia ederek İsrail’i de işaret eden Rodriguez, Venezuela’nın hiçbir ülkenin boyunduruğu altına girmeyeceğini ve asla bir "koloni" haline gelmeyeceğini kararlılıkla vurgulamıştı. Ülke içindeki sükunetin korunması çağrısında bulunan Rodriguez, her ne kadar Trump yönetimi tarafından yeni sürecin muhatabı olarak görülse de, kendisinin tek bir lideri olduğunu ve onun da Nicolas Maduro olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti.