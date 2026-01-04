Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasındaki gerilim, dijital diplomasi kulvarında daha önce eşine az rastlanır bir boyuta ulaştı. Beyaz Saray’ın resmi hızlı yanıt mekanizması olarak faaliyet gösteren Rapid Response 47 hesabı, devrik Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD gözetimindeki anlarını içeren çarpıcı bir video yayımladı.

Washington yönetiminin Karakas’a yönelik tavizsiz tutumunun en somut göstergelerinden biri olarak kabul edilen bu hamle, kısa sürede uluslararası kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

"Şüpheli yürüdü": Manhattan’daki DEA ofisinden ilk görüntüler

Yayımlanan kayıtta en dikkat çeken unsur, videonun üzerine eklenen ve doğrudan hedef gösteren "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi oldu. Görüntülerin, Maduro’nun New York’taki Manhattan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ofisinde işlem gördüğü esnada kaydedildiği belirtiliyor. Videoda, üzerinde siyah kapüşonlu bir sweatshirt bulunan Maduro’nun, polis ekiplerinin nezaretinde bir koridorda ilerlediği görülüyor. Mekânın zeminindeki mavi halının üzerinde yer alan "DEA NYD" ibaresi ise görüntülerin kaydedildiği yerin resmiyetini tesciller nitelikte.

Parmak izi işlemleri ve şaşırtan "Yeni yıl" mesajı

Servis edilen detaylar arasında sadece yürüme anları değil, aynı zamanda hukuki sürecin işleyişine dair bilgiler de yer alıyor. Kaynaklar, söz konusu ofiste Maduro’nun parmak izinin alındığını ve resmi prosedürlerin eksiksiz uygulandığını aktarıyor. Videonun en çok konuşulan sekanslarından biri ise, Maduro’nun çevresindeki görevlilere dönerek Türkçe karşılığı "Yeni yılınız kutlu olsun" olan tebriği iletmesi oldu. Bu anlar, yaşanan siyasi krizin ve hukuki sürecin ortasında absürt bir detay olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Washington’un sert diplomasisi ve sembolik mesajlar

Beyaz Saray kanallarından yapılan bu paylaşım, basit bir video aktarımının ötesinde, ABD’nin Venezuela krizine dair takındığı sert ve net tavrın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Analistler, bir devlet liderinin "şüpheli" sıfatıyla ve emniyet birimleri eşliğinde sergilenmesini, Washington’un bölgedeki güç dengelerine yönelik verdiği en güçlü sembolik mesajlardan biri olarak tanımlıyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler, hem destekçileri hem de muhalifleri arasında büyük bir tartışma dalgası başlatırken, Venezuela’nın geleceğine dair belirsizlikleri de yeniden alevlendirdi.