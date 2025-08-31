Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ülkesinin kıyılarına ve topraklarına yaklaşmaması konusunda ABD'ye yönelik sert bir uyarıda bulundu. Carabobo eyaletinde yaptığı konuşmada Rodriguez, ABD'nin Karayip Denizi'ne savaş gemileri göndermesinin düşmanca bir eylem olduğunu vurguladı. Washington yönetimine hitaben, "Kendi sorunlarınızı çözün ve kıyılarımızdan uzak durun, Venezuela topraklarından uzak durun" ifadelerini kullanan Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya saldırması halinde "en büyük kabusları" olacağını söyledi.

ABD'nin enerji kaynaklarına göz diktiği iddiası

Rodriguez, ABD'yi Venezuela'nın zengin enerji kaynaklarına el koyma niyetinde olmakla suçladı. ABD'yi, "doğayı sömüren emperyalist ve yayılmacı bir düzenin ürünü" olarak nitelendiren Rodriguez, "Çok net bir şekilde anlamaları gerekiyor; ABD, diğer ülkeleri kendi kolonileri gibi görüyor. Bugün sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan korkunç sorunlar yaşıyor" dedi. Venezuela'nın "narko terörist devlete dönüştüğü" iddiasını ise "büyük bir sahtekarlık" ve "tarihin en büyük yalanlarından biri" olarak nitelendiren Rodriguez, Simon Bolivar ve Hugo Chavez'in halkının uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmasının ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Tırmanan gerilim ve ABD'nin atılımları

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik son dönemde giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika'daki yasaklı madde kartelleriyle mücadele kapsamında askeri müdahale yetkilerini artırması, tansiyonu yükseltti. Ayrıca, ABD hükümeti 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanmasına yönelik bilgi karşılığında vaat edilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurmuştu. Maduro'nun, "Cartel de los Soles" adlı zehir kartelinin lideri olduğu iddia edilirken, ABD Hazine Bakanlığı bu karteli "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanımlamıştı.

Venezuela'dan savunma mesajları

Trump'ın talimatıyla Karayipler'e gönderilen bir denizaltı ve yedi savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başlaması, Venezuela yönetimini alarma geçirdi. Bu gelişme üzerine Maduro, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz... Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" diyerek ülkesini savunmaya hazır oldukları mesajını vermişti.