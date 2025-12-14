ABD'nin köklü eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi kampüsü, final sınavlarının devam ettiği saatlerde büyük bir trajik olaya sahne oldu. Rhode Island eyaletinin Providence kentinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer ve üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamalar, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, saldırganın durumu hakkındaki çelişkili bilgiler kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

Belediye başkanı saldırının bilançosunu açıkladı

Providence şehir merkezinin kalbinde bulunan üniversite kampüsünde yerel saatle akşam saatlerinde vuku bulan saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Düzenlenen kapsamlı basın toplantısında konuşan Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırının bilançosunu detaylıca paylaştı. Başkan Smiley, menfur olayda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 8 kişinin de yaralandığını teyit etti.

Smiley, silahlı saldırının, öğrencilerin yoğun bir dönemden geçtiği final sınavları sürecinde yaşandığını vurguladı. Emniyet güçlerinin soruşturmaya titizlikle devam ettiğini belirten Belediye Başkanı, elde edilecek her yeni gelişmenin derhal kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi. Olayın özellikle Fizik ve Mühendislik Fakülteleri binalarının yakınında meydana geldiği bilgisi de yetkililerce doğrulandı.

FBI olay yerinde

Saldırıya ilişkin en dikkat çekici açıklamalardan biri, ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Başkan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini ifade etti. Açıklamasında, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanarak, saldırganın yakalandığı bilgisini verdi.

Ancak, yerel medya organlarına konuşan ve adını vermek istemeyen bazı yerel yetkililer, kampüste çok sayıda kişinin vurulduğunu doğrulamakla birlikte, ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bir bilgi paylaşımından kaçındılar. Bu durum, Başkan'ın açıklamasına rağmen, olay yerindeki karmaşanın sürdüğünü işaret etti.

Üniversiteden önce alarm sonra düzeltme

Silahlı bir saldırganın varlığı sebebiyle kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmiş ve üniversite yönetimi öğrencilere acil durum talimatları göndermişti. İlk uyarıda öğrencilerden derhal saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istenmişti. Bu ilk uyarıda, Başkan Trump'ın açıklamasıyla paralellik gösterecek şekilde, bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi de yer almıştı.

Ne var ki, bu ilk açıklamanın hemen ardından Brown Üniversitesi yeni bir duyuru yayımlayarak durumu düzeltti. Yapılan ikinci bilgilendirmede, gözaltında herhangi bir şüphelinin bulunmadığı ve saldırganın arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Üniversite yönetiminden gelen bu düzeltme, Başkan Trump'ın sosyal medya paylaşımının aksine, saldırganın o an itibarıyla halen yakalanamamış olduğu endişesini artırdı.