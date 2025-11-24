Son Mühür- Venezuela'da Maduro hükümeti, Washington'ın 'var olmayan" Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etme planını "gülünç" olarak nitelendirerek reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu ayın başlarında ülkesinin, ABD'ye yasadışı uyuşturucu ithal etmesindeki iddia edilen rolü nedeniyle Cartel de los Soles'i yabancı terör örgütü (FTO) ilan edeceğini duyurmuştu.

Kartelin üst düzey yetkililerden oluştuğunu iddia eden Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu gruba liderlik etmekle suçladı.

Maduro, ABD'nin bu iddiasını reddetti.

Karayipler'de tansiyon yüksek...



Son dönemde ABD'nin Venezuela'ya karşı Karayipler'de askeri yığınak yapmasının hemen ardından gelen hamle, bölgede endişeli havayı arttırdı.

ABD’nin Venezuela hava sahası için yayımladığı güvenlik uyarısının ardından aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu çok sayıda şirket Caracas uçuşlarını geçici olarak akıya aldığını duyurmuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun var olmayan Suns Karteli'ni terör örgütü olarak ilan eden yeni ve gülünç uydurmasını kesin, kesin ve mutlak bir şekilde reddediyor" dedi.