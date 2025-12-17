ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Babasının uzun yıllar alkol problemi yaşadığını belirten Wiles, alkolizmin ilişkiler üzerindeki yıkıcı etkisini birebir deneyimlediğini ifade etti.

Trump’ın alkol kullanmamasına rağmen “alkolik bir kişiliğe” sahip olduğunu savunan Wiles, “Başkan, yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanır. Hiçbir sınır tanımaz” dedi. Yüksek işlevli alkoliklerin kişilik özelliklerinin abartılı biçimde ortaya çıktığını dile getiren Wiles, bu tespitin kişisel gözlemlerine dayandığını vurguladı.

“Benim görevim kararları sınırlamak değil, kolaylaştırmak”

Trump ile çalışma ilişkisine de değinen Wiles, rolünü başkanın kararlarını engelleyen değil, uygulanabilir hale getiren bir pozisyon olarak tanımladı. Bazı oylamalarda görüş ayrılığı yaşadıklarını söyleyen Wiles, “Kaybettiğim oldu. Eşitlik varsa, kazanan her zaman başkandır” ifadelerini kullandı.

Elon Musk için net tanım: “çok tuhaf ama dahi”

Trump tarafından bir dönem Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirilen Elon Musk hakkında da konuşan Wiles, Musk’ı “tam anlamıyla yalnız hareket eden biri” olarak tanımladı. “Elon’la ilgili en büyük zorluk, ona ayak uydurmak” diyen Wiles, Musk’ın ketamin kullandığını açıkça dile getirdiğini, gündüzleri Yürütme Ofisi Binası’nda uyku tulumunda uyuduğunu aktardı. “Çok tuhaf bir adam. Ama dahiler genelde böyledir. İşler için faydalı mı? Değil. Ama o başlı başına bir karakter” değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük vergileri süreci: “Beklediğimden daha ağrılıydı”

Trump’ın gümrük vergileri kararı sürecine de değinen Wiles, bu dönemin beklediğinden daha sancılı geçtiğini söyledi. Danışmanlar arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığını belirten Wiles, “Bazıları gümrük vergilerini her derde deva olarak görürken, diğerleri büyük bir felaket öngördü” dedi. Tüm ekibe Trump’ın çizdiği programa uyulması gerektiğini söylediğini aktaran Wiles, “Sonucun ne olacağı belliydi. Buna uyum sağlanmasını istedim. Ama başaramadılar” ifadelerini kullandı.

Vance ve Bondi eleştirisi

Wiles, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’yi Jeffrey Epstein dosyasını ele alış biçimi üzerinden eleştirdi. Bondi’nin kamuoyunun beklentisini doğru okuyamadığını savunan Wiles, “Ortada belge yokken, varmış gibi bir izlenim oluşturuldu” dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance için ise “uzun süredir komplo teorilerine inanan biri” değerlendirmesinde bulundu.

“Sözlerim çarpıtıldı”

Röportajın ardından X üzerinden açıklama yapan Wiles, ifadelerinin bağlamından koparıldığını savundu. Yayınlanan içeriğin Trump ve ekibini hedef alan bir karalama çalışması olduğunu belirten Wiles, Trump yönetiminin kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini ifade etti.

Trump’tan ve yönetimden destek

Donald Trump, basına yaptığı açıklamada Wiles’a destek verdi. “Alkolik kişilik” tanımını sahiplenen Trump, kendisini “sahiplenici ve bağımlılık yaratan bir kişilik” olarak niteledi. JD Vance ise Wiles’ın sadakatine vurgu yaparak, onun Beyaz Saray için doğru isim olduğunu söyledi. Pam Bondi de yaptığı açıklamada, yönetimi bölmeye yönelik girişimlerin başarısız olacağını belirtti.