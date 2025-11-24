Son Mühür- İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya ve Çin arasında yaşaan en büyük gerilimlerden biri olan Tayvan krizi derinleşiyor.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Pekin'in hassas olduğu bir konuda Japonya'dan gelen uyarı iki ülke arasında soğuk rüzgarlar estiriyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi 7 Kasım'da parlamentoda yaptığı bir konuşmada, demokratik olarak yönetilen Tayvan'a olası bir Çin saldırısının Tokyo'dan askeri bir tepkiye yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.



Çin'in Japonya'ya yönelik seyahatlere getirdiği kısıtlamanın ardından ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen Japonya için turizm gelirinde azalma olması bekleniyor.



Pekin'den kırmızı çizgi uyarısı...



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan konusunda açıkça yanlış bir sinyal göndermesinin "şok edici" olduğunu söyledi.

Bu açıklama, iki haftadan uzun süredir iki ülke arasında yaşanan gerilimin son halkası oldu. Konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapan en üst düzey Çinli yetkili olan Wang, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Japonya'nın dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi geçtiğini söyledi.

Kriz BM'nin gündeminde...



Çin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada iki ülke arasında yaşanan krizi bir mektupla BM gündemine taşımış, Japonya Dışişleri Bakanlığı, BM'ye gönderilen mektuba yanıt olarak Cumartesi günü Çin'in iddialarını "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.