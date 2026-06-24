Son Mühür- Dünyanın gözü bir kez daha Pakistan'a çevrildi. Pakistan'da bir terörle mücadele mahkemesi, önde gelen insan hakları aktivisti Mahrang Baloch ve ve BYC (Baloch Yakjehti Committee / Beluç Birlik Komitesi) liderlerinden Sibghatullah Shah’ı, Temmuz 2024'teki bir protesto sırasında bir paramiliter askerin öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Mart 2025'ten beri gözaltında tutulan Baloch, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, etnik ayrılıkçıların onlarca yıldır süren isyanı sırasında yaşanan zorla kaybetmeler ve iddia edilen insan hakları ihlallerine karşı duruşuyla dünyanın yakından takip ettği bir isim. olarak öne çıkmıştı.

Belucistan hükümeti karardan memnun...



Belucistan hükümeti yetkilileri, açıklanan kararın adil bir yargılamanın sonucu olduğunu savunarak, şiddet kullanan ve devlet yetkililerini hedef alan protestocuların terörist olarak yargılanabileceğini hatırlattı.



Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları aktivistleri ise açılanan karara tepki göstererek, sanıkların cezaevinden video bağlantısıyla duruşmaya katılmalarının istendiği ancak bunun yerine duruşmayı boykot ettikleri yargılamayı eleştirdi.

Belucistan eyaletinin başbakanı Sarfaraz Bugti, yerel medyaya yaptığı açıklamada Gwadar liman kentinde görev başındayken protestocular tarafından öldürülen er Shabbir Baloch için adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Baloch'un avukatları kararın Belucistan Yüksek Mahkemesi'nde temyize götürüleceğini duyurdu.