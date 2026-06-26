Son Mühür- Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), bir geminin saldırıya uğradığını bildirmesinin ardından Perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan gemilere eşlik etme operasyonunu durdurdu.

BM'nin kararı, İran savaşını sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın geçerliliğini koruyup korumayacağı konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

Mürettebat ve kargo güvende...



Tayvan merkezli Evergreen şirketi yaptığı açıklamada, gemisinin İngiliz donanma ajansı UKMTO tarafından önerilen bir rota üzerinde seyrederken Umman yakınlarında "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu belirtmişti.



Şirketten yapılan açıklamada,

''Sancak tarafından vurulan Singapur bayraklı Ever Lovely gemisinin mürettebat ve kargosu tamamen güvende. Gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde ayrıldı" bilgisi paylaşıldı.

Saldırının İran'a ait bir insansız hava aracıyla yapıldığına inanılıyor.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle 11 binden fazla gemicinin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana aylardır boğazda mahsur kalan yüzlerce gemiyi ve binlerce denizciyi kurtarmaya yardımcı oluyordu.