Son Mühür- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS)'nin verilerine göre Venezuela'nın Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan ülkede ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle büyük yıkım yaşandığı ortaya çıktı.



Resmi rakamlara göre 164 olan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Venezuela'n ın son bir asırda yaşadığı en büyük depremler olarak kayıtlara geçen sarsıntılarda ortaya çıkan enerji miktarının 230 atom bombası gücünde olduğu öğrenildi.

Bağımsız eprem araştırmacısı Baturhan Öğüt,

''Venezuelada meydana gelen 7,2(öncü) ardından 7,5(ana şok) büyüklüğündeki deprem bazı yerlerde 9 siddetinde hissedildi, ilk deprem 60 atom, ikinci deprem 170 atom bombası yıkım gücünde enerjiyi ortaya çıkardı'' bilgisini paylaştı.



6 Şubat depremleri çok daha güçlüydü...



''6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan enerji miktarı 639 atom bombası yıkım gücünü eş değerdi'' hatırlatmasında bulunan Öğüt,

''Ayrıca 1999 Gölcük depreminin tek başına ortaya çıkardığı enerji miktarı 250 atom bombası yıkım gücündeydi. Venezuela'da meydana gelen her iki depremin ortaya çıkardığı toplam enerji miktarı 230 atom bombası yıkım gücünde.



6 Şubat ilk depremde ortaya çıkan enerji miktarı 472,4 atom bombası yıkım gücündeydi, bu da Venezuelada meydana gelen her iki depremin ortaya çıkardığı enerji miktarının iki katı, yani yanına eşitlemesi için 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha ekleyebiliriz. 6 Şubat ilk depremi Venezuelada olmuş olsaydı şu an 4 katı fazla yıkım ve can kaybı olurdu'' değerlendirmesinde bulundu.